L'Eredità, il disoccupato Claudio vince alla Ghigliottina? "Bisogna affidarsi a questo": amarezza dopo il trionfo

Come ogni sera, anche oggi mercoledì 29 gennaio 2025, L’Eredità ha regalato emozioni durante il gioco finale della Ghigliottina. Siamo al programma campione di ascolti condotto come sempre da Marco Liorni su Rai 1. Il format, appuntamento fisso per gli appassionati di quiz, culmina ogni sera con il momento clou in cui il finalista deve individuare la parola che collega le cinque parole-indizio, la Ghigliottina, il gioco che può assegnare il montepremi.

E a qualificarsi per l'ultimo atto, oggi, è stato Claudio, un concorrente originario di Settimo Torinese, che si è guadagnato il posto in finale superando la debuttante Marta nella sfida dei 100 secondi. Claudio, disoccupato, ha raccontato una passione particolare: “A me piace restaurare”, ha dichiarato, riferendosi al suo amore per ridare vita a oggetti rotti. La sua simpatia, va detto, ha conquistato tutti, in particolare il pubblico a casa che commenta su X quanto accade in studio.

Così Claudio, dopo un percorso brillante, è il finalista arrivato al gioco della Ghigliottina con un montepremi iniziale di 160 mila euro. Gli indizi erano i seguenti: lasciare, normale, vita, ricordi, milanese. Dunque ha risposto "scuola". E anche quella era la parola corretta: un trionfo, 40mila euro in saccoccia (aveva infatti dimezzato due volte il montepremi).

E per una volta, su X, sono tutti contenti. "Complimenti a Claudio che si stava commuovendo pensando ai ricordi di scuola", commenta Pino riferendosi a un particolare momento della puntata. "Grande Claudio! Idolo che consegna subito e vince pure", aggiungeva Anna. "Contenta che abbia vinto dato che è disoccupato. Ormai per campare bisogna affidarsi ai giochi in TV...", chiosava con amarezza Francesca. Appunamento alla prossima puntata de L'Eredità, con Claudio in veste di campione in carica.