Dritto e Rovescio, il dramma del poliziotto Di Martino: "Non ho più un rene"

A Dritto e rovescio, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, è stato ospite Christian Di Martino. Il poliziotto, finito in coma per molto tempo dopo essere stato accoltellato da un immigrato irregolare, ha confessato ai telespettatori di Mediaset come si sente dopo i medici gli hanno asportato un rene. Un racconto, quello dell’agente, drammatico e al tempo stesso pieno di orgoglio.

"Ho recuperato a pieno. È tornato tutto alla normalità - ha spiegato Di Martino -. È stato un periodo abbastanza duro perché il mio corpo era abbastanza debole dall'operazione che ho subito, ma al giorno d'oggi ho recuperato tutto. La funzionalità renale la sto tenendo sotto controllo. Sto facendo gli esami e mi hanno detto che è tutto ok".

A quel punto il conduttore gli ha chiesto come si sentisse dopo l'operazione. "Quindi anche il rene asportato?", ha domandato Del Debbio. "Un rene, il rene destro non ce l'ho più. Me ne è rimasto solo uno, però compensa il tutto", ha replicato il poliziotto. "Essendo Christian Di Martino una persona molto in gamba e forte, gli basta un rene. A me per fare quello che fa lei, dovrei averne quattro di reni", il commento di Del Debbio.