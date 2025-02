Antonella Mosetti sconvolge lo studio: "La cosa più assurda che mi hanno chiesto su OnlyFans"

Claudio Brigliadori 07 febbraio 2025 a

Il “magico” mondo proibito di OnlyFans non è solo roba per ambiziose dilettanti a luci rosse, sconosciute starlette e aspiranti dive del cinema per adulti. Da tempo il sito di contenuti vm18 è porto sicuro anche per qualche protagonista affermata del mondo dello spettacolo in, diciamo così, libera uscita. Incassi sicuri (e sostanziosi) a sforzo zero o giù di lì. Lo spiega anche Antonella Mosetti, ex ragazzina di Non è la Rai per anni ospite di talent e salotti tv. Da qualche anno ha aperto un account su OF e ne è più che soddisfatta.

Ospite di Storie di donne al bivio da Monica Setta su Rai 2, la showgirl romana oggi 49enne ha spiegato la sua transizione dal canonico Instagram alla piattaforma decisamente più piccante: «Mi chiedono di tutto su OnlyFans, la cosa più curiosa? La foto di una gamba cosparsa di miele. C’è chi si accontenta di un vocale in cui pronuncio il suo nome e chi mi dà 2mila euro per l’immagine del mio piede con sopra la schiuma da barba». Gusti bizzarri, ma come dice Osgwood a un attonito Jack Lemmon che in A qualcuno piace caldo gli ha appena rivelato di essere un uomo, «beh, nessuno è perfetto».

Non è stato però tutto rose e fiori per Antonella, ex del campione di scherma Aldo Montano nonché ex moglie di Alex Nuccetelli, grande amico di Totti e padre della figlia Asia. «Mi hanno trattata come la pecora nera, ma sono solo stata un’apripista. Prendevano le mie foto dai social e le riassemblavano con fotomontaggi in cui apparivo nuda. Allora preferisco spogliarmi io e decidere fin dove arrivare». Su Onlyfans, prosegue Mosetti, «faccio nudo ma mi sono messa dei paletti. Per un video por*** con me che facevo l’amore con il mio uomo mi avevano proposto anche 50mila euro. Questo non lo farò mai».