L'Eredità, "ma le hanno fatte le elementari?": bufera dopo la puntata

06 febbraio 2025 a

Giulia, Katia e Giulia P. le concorrenti che hanno partecipato al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata di questa sera, giovedì 6 febbraio. Alcune risposte date prima del gioco, però, hanno fatto innervosire alcuni telespettatori. "Mamma mia, ma le hanno fatte le elementari questi? #leredità", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece: "Il commissario Maigret esponente del surrealismo... E passa pure al triello".

Alla penultima fase del gioco, i Cento Secondi, ci sono arrivate invece Katia e Giulia. Ma a spuntarla, per la ghigliottina, è stata Katia, con un montepremi di 157.500 euro. Si è trattato della seconda volta per la campionessa, che ha confessato di essere agitata esattamente come la prima. Le parole da collegare erano corso, sabato, media, colazione e paziente. Dopo vari dimezzamenti, la cifra in palio è scesa a 9.844 euro. La concorrente, dopo il minuto di ragionamento previsto dal regolamento, ha tentato il tutto per tutto scrivendo la parola Passeggiata sul cartoncino a sua disposizione. Peccato però che la risposta corretta fosse un'altra, ovvero Inglese. Katia potrà riprovarci domani.

