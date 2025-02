PiazzaPulita, la sceneggiata di Prodi: "Allarme democrazia in Italia, serve una ribellione morale"

06 febbraio 2025 a

Romano Prodi incita alla "ribellione morale". L'ultima sceneggiata del prof va in onda nello studio di PiazzaPulita: "C'è un allarme della democrazia in tutto il mondo, basta pensare agli Usa. In Italia. Non dobbiamo sottovalutare. Perché non è un fenomeno solo italiano ma internazionale. Quello che ho visto accadere negli ultimi tre mesi è più grave di quanto abbia mai visto prima". E ancora: "Gli Stati Uniti si stanno facendo i tutti nemici. Ci sono interferenze contro la legge che non si erano mai visti prima", ha affermato l'ex premier e presidente della Commissione Ue, ospite La7.

"A questo punto - ha detto ancora Prodi- ci vuole una ribellione morale. Io sento salire lo sdegno per Gaza in tutte le persone per bene. Sono molto rattristato la Ue non abbia espresso uno sdegno comune".

E le parole in tv arrivano dopo un intervento del prfessore di Bologna sul Messaggero: "Anche se sono passate solo due settimane dal suo insediamento, la tempesta sollevata da Trump è già uno tsunami e si contano morti e feriti". "A meno che non arrivi un sussulto di orgoglio e di saggezza, le differenze sopraindicate, sommate alla regola dell'unanimità, non possono che produrre una politica di sostanziale sottomissione. Resta da capire quale sarà il risultato di una politica americana che trasforma la già drammatica sfida fra Occidente e il Resto del Mondo (West contro Rest) in una sfida fra gli Stati Uniti e il Resto del Mondo", ha affermato Prodi. La sinistra ormai è un disco rotto.