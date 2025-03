L'Eredità, Marco Liorni: "Gamba in mezzo". Prego? Il clamoroso doppio senso scatena il delirio

02 marzo 2025 a

Rieccoci a L'Eredità, il gioco delle parole, dei loro legami e della ghigliottina, il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1 con un costante successo in termini di share. La puntata in questione è quella di sabato 1 marzo, dove al gioco finale, quello della ghigliottina e dove in ballo c'è il montepremi, ci arriva Alice.

Il tutto dopo un Triello ricco di colpi di scena contro Giovanni e Marco. Quest’ultimo, nonostante fosse il vincitore della manche, si blocca all’ultimo quesito dei "100 secondi", concedendo così ad Alice la possibilità di contendersi il montepremi di 150mila euro. Il momento cruciale arriva quando entrambi i concorrenti danno una risposta errata e, con lo scadere del tempo, la mano passa nuovamente ad Alice.

"Imbarazzante": L'Eredità, la ghigliottina scatena il caos dopo la puntata

Peccato però che per Alice la ghigliottina si sia rivelata... tragica. Si qualifica con un montepremi potenziale di 150mila euro. Ma commette una "strage": non azzecca neppure una parola, dunque cinque dimezzamenti, si ritrova a giocare per meno di 5mila euro. Alla fine si trova davanti le parole-indizio "Aereo", "Linea", "Terra", "Batteria" e "Gamba", e come risposta sceglie il termine "Mezzo". A quel punto, Marco Liorni commenta: "Gamba in mezzo? Come colleghi le due parole?", scatenando l’ironia dei telespettatori sui social. "Gamba in mezzo, Liorni fa battute sconce", "Gamba di mezzo? Liorni...". Ovviamente la risposta era sbagliata (quella corretta era "Stacco"). Restano però le risate per l'involontario doppio senso di Liorni, sottolineato con ironia dall'universo dei social.