L'Eredità, "zero connessioni": Giovanni alla ghigliottina, la parola che fa scoppiare il caso

Sono stati Giovanni e Martina a giocarsi l'accesso alla ghigliottina a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, nella puntata in onda questa sera, domenica 2 marzo, su Rai 1. A spuntarla alla fine è stato Giovanni, che ha giocato così la sua terza ghigliottina. Nelle due volte precedenti, era riuscito a indovinare la parola solo in un caso. Il montepremi iniziale questa sera era di 155mila euro. Mentre le parole da collegare erano Miracolo, Riposo, Assumere, Condizione e Urgente.

Dopo due dimezzamenti, la cifra in palio per il campione è scesa a 38.750 euro. Poi, dopo il minuto di ragionamento previsto dal regolamento, Giovanni ha tentato il tutto per tutto scrivendo la parola POSIZIONE sul cartoncino a sua disposizione. Peccato, però, che non fosse quella la risposta corretta, ma BISOGNO.

La soluzione offerta dal programma è stata, come al solito, molto discussa sui social, Qualcuno, per esempio, ha sostenuto che BISOGNO non andasse bene con nessuno dei termini della ghigliottina. "Zero connessioni", ha scritto un utente sulla piattaforma X. Un altro invece: "Come al solito parole a caso!! Bisogno!! Mah!!". E ancora: "Bisogno non mi è passata per l'anticamera del cervello".