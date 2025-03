Avanti un altro, Paolo Bonolis suona la sveglia ad Anna: "Ma che piangi? Trom***, goditela!"

03 marzo 2025 a

Indimenticabili momenti di televisione Avanti un altro, il format condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Tra i concorrenti dell'ultima puntata, ecco una giovane studentessa di giurisprudenza, Anna, che ha condiviso con Bonolis la sua lotta quotidiana con l’ansia da esami, rivelando con sincerità: "Piango, ho l’ansia, vado a letto e piango di nuovo". Insomma, la vive malissimo.

A quel punto, il conduttore non è rimasto indifferente. Con il suo stile diretto e ironico, ha deciso di interromperla per offrirle un punto di vista alternativo: "Puoi davvero farti venire l’ansia per un esame? A 21 anni devi ridere, ma che ti ansi?", la ha incalzata.

E ancora, Bonolis si è lanciato in una riflessione sulla società contemporanea, sottolineando la pressione che spesso i giovani sentono sulle proprie spalle: “Viviamo in un mondo in cui tutti pretendono tutto, ci impongono di essere perfetti, ma tu non crederci. Vivi con serenità, studia perché vuoi farlo, ma senza questo peso addosso. Sei giovane, sei bella, non farti schiacciare dall’angoscia”.

Ma non è finita. Il conduttore infatti è anche lasciato andare a una battuta che sta facendo parecchio parlare. "Non importa se ci metti quattro o cinque anni per laurearti, l’importante è che tu viva con leggerezza. Altrimenti l’ansia diventa un veleno esistenziale", ha aggiunto con la sua consueta schiettezza, prima di chiudere con una battuta che ha strappato un sorriso al pubblico: “Hai un fidanzato? Trom***, goditela". Già, proprio quello: evviva la vita!