La volta buona, Vanessa Gravina: "Cosa vive ancora dentro di me", il doloroso ricordo di papà

"Ti rendi conto che un amore così grande continua ad essere dentro di te e ti protegge per tutto, ancor più della presenza terrena": Vanessa Gravina, protagonista della fiction Rai Il Paradiso delle Signore, lo ha detto nello studio di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1 parlando della morte del padre, scomparso alcuni anni fa. "Con mio padre ho scoperto l’amore per la natura, ho scoperto il mondo - ha raccontato l'attrice - abbiamo scalato le montagne, vissuto il mondo animale. Tutte cose che vivono dentro di me e continuano ad esistere attraverso lui”.

Gravina, poi, ha parlato della sua carriera e degli ostacoli incontrati nel suo percorso: “Confermare il proprio talento significa superare un pregiudizio che spesso ti può relegare a ruoli sempre secondari rispetto agli uomini e anche per me è stato un percorso molto difficile. Quando si fanno un’idea di te come ‘enfant prodige’… Mi dicevano: ‘Sei troppo bella per questo ruolo, serve una ragazza della porta accanto’”. E ancora: “Ho dovuto sfatare questo tabù in cui la bellezza deve essere sempre considerata superiore rispetto al talento e quando sei giovane è difficile perché non hai consapevolezza di ciò e pensi sia colpa tua…”.