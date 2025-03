Affari Tuoi, nonno Rocco fa impazzire l'Italia: l'urlo e la domanda impossibile, come diventa idolo delle masse

11 marzo 2025 a

Altro giro, altro regalo e, soprattutto, altra puntata di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi, della fortuna e delle mosse del mitologico Dottore. Siamo nel regno di Stefano De Martino, ovviamente in onda su Rai 1, si parla del game-show che sbaraglia sistematicamente la concorrenza in termini di share.

La puntata in questione è quella di martedì 11 marzo, dove a misurarsi con la sorte tocca alla biondissima Cristiana, di Magliano de' Marsi, provincia de L'Aquila e, dunque, ovviamente in rappresentanza dell'Abruzzo. Cristiana è un'ostetrica e, nell'avventura su Rai 1, la accompagna il mitologico nonno Roberto, canuto e simpaticissimo, la voce un pizzico roca. Semplicemente incontenibile, Rocco in poco tempo è diventato il mattatore assoluto della puntata.

La partita prosegue tra tiri più e meno fortunati, dunque le offerte del Dottore, sistematicamente rifiutate. Ma più la partita proseguiva, più fioccavano commenti su nonno Rocco, idolo delle masse che commentavano in presa reale su X quanto accadave in studio. Per Soter, Rocco è semplicemente "il mio accompagnatore preferito di questa stagione". Poi Giorgia, che commossa commentava: "Dopo questa puntata mi mancano ancora di più i miei nonni, ho il cuore rotto". "Nonno e nipote, piango i fiumi, che tenerezza", chiosava Gloria. Ma è stato soprattutto in un frangente, quando la partita entrava nel vivo, che nonno Rocco ha letteralmente fatto impazzire i social e lo studio. Infatti, rivolgendosi ai pacchisti rimasti in gioco, ecco che ha urlato: "Chi è che c'ha il blu di voi?". Grasse risate, ma la domanda ovviamente è rimasta senza risposta. Ma tanto è bastato a proiettare nonno Rocco nell'olimpo dei partecipanti di Affari Tuoi...