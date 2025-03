Belcanto, il tradimento di Antonia fa godere Rai 1: ecco cosa è successo

Klaus Davi 13 marzo 2025 a

la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Belcanto)

A sorpresa Belcanto sembra essere riuscita a reggere la sfida degli ascolti. Anche la terza puntata lunedì in prima serata su Rai 1 ha segnato 3.591.000 spettatori col 20.33% di share consentendo alla serie di mantenersi finora su una media di oltre 3,6 milioni di spettatori e del 20.6% di share.

Un esito non certo eguagliabile agli exploit del Conte di Montecristo ma vicino a quello di Leopardi-Il poeta dell’Infinito, per esempio. La musica lirica, vera protagonista, si sta rivelando un valore aggiunto insieme alla trama densa di misteri e colpi di scena che coinvolgono Maria e le sue due figlie alla ricerca del successo a tutti i costi. I picchi del 25% nel finale testimoniano come il tradimento di Antonia nei confronti della sorella Carolina abbia coinvolto il pubblico.

Il responso della Total Audience Auditel, secondo cui ben 60mila utenti hanno seguito la serie dai device tecnologici, segnala che anche la platea più “digital” apprezza un racconto ambientato nel 1848, ben interpretato da attori emergenti come Giacomo Giorgio, Caterina Ferioli e Adriana Savarese.