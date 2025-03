L'Eredità, miracolo all'ultimo respiro: l'illuminazione di Gabriele sconvolge il pubblico. E dopo i titoli di coda...

21 marzo 2025 a

Rieccoci qua, sempre a L'Eredità, il gioco delle parole, dei loro legami e della ghigliottina, il regno in cui opera Marco Liorni, su Rai 1. Qui parliamo della puntata del quiz di giovedì 20 marzo, puntata in cui Gabriele, campione in carica, si aggiudica una clamorosa vittoria paria a 75mila euro al gioco finale.

Dopo una serie di manche avvincenti, insomma la puntata è stata di quelle frizzantine, si arriva al Triello, dove i protagonisti erano Sophia, Gabriele e Francesca, con quest’ultima che si è fermata a un passo dal penultimo atto della trasmissione. Ai 100 secondi - una sorta di semifinale -si sono ritrovati ancora una volta Sophia e Gabriele, ma è stato il campione in carica ad avere la meglio, guadagnandosi l’accesso alla Ghigliottina con un montepremi iniziale di 150mila euro. Dopo le consuete scelte strategiche, l’importo finale rimasto in gioco era di 75mila euro.

Le cinque parole indizio della serata erano: angolo, materiali, brutta, anatomia, impero. Gabriele, dopo qualche attimo di riflessione, sul suo cartoncino ha scritto come soluzione "caduta". Un’idea improvvisa, una sorta di illuminazione, come confermato dallo stesso concorrente: "Sei rimasto lì in meditazione e poi all’improvviso rapidamente hai scritto la risposta. Hai avuto un’illuminazione?", ha chiesto Marco Liorni. "In realtà non avevo niente fino alla fine e poi tutto a un tratto mi è arrivata l’illuminazione, spero la parola buona", ha risposto Gabriele. E così è stato: il conduttore ha confermato la soluzione corretta e il giovane campione ha potuto festeggiare una vincita importante. Brindisi in studio e grande festa.

Per inciso anche sui social in generale e su X in particolare, chi ha seguito la puntata, si è congratulato con Gabriele, una bellissima vittoria la sua. "Tutti contenti stasera per la vittoria di Gabriele", questo era il tenore di molti messaggi. Incredibile ma vero: per una volta né complotti né accusa, ma soltanto complimenti.