L'Eredità, "poco convinta": Marina ci prova ma... Cos'è successo dopo la puntata

22 marzo 2025 a

a

a

Al Triello de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, hanno giocato questa sera, sabato 22 marzo, Sophia, veterana laureanda in ingegneria meccanica, già campionessa; la non più debuttante Marina, traduttrice; e il campione in carica Gabriele. Ai Cento Secondi, invece, ci sono arrivati Sophia e Marina, che per la prima volta si sono sfidate per la Ghigliottina. In ballo ben 200.000 euro.

A spuntarla, alla fine, è stata Marina, che per la prima volta è riuscita ad andare al gioco finale. Le parole da collegare questa sera erano prendere, tempo, schermo, ritmo e inverno. Dopo quattro dimezzamenti, poi, la cifra in palio è scesa a 12.500 euro. Dopo il minuto di ragionamento previsto dal regolamento, la campionessa ha scritto la parola PIATTO sul cartoncino a sua disposizione. Peccato, però, che non fosse quella la risposta corretta. La soluzione, come spiegato dal conduttore, era invece PIENO. Marina potrà riprovarci nella puntata di domani sera, domenica 23 marzo.

L'Eredità, "già Flavio Insinna": la risposta della Ghigliottina sconvolge tutti, caos sui titoli di coda

Secondo qualche telespettatore che ha commentato la puntata sui social, la campionessa non sarebbe stata sicura della sua parola fin dall'inizio. "Poco convinta #Leredita", ha scritto un utente sulla piattaforma X. Un altro, invece, ha voluto elogiare la concorrente per i suoi modi: "In ogni caso Marina è una signora molto elegante. Nei modi prima di tutto".