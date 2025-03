Domenica In, Lorella Cuccarini: "Sono caduta, ricucita durante la pubblicità"

24 marzo 2025 a

Lorella Cuccarini ospite di Fabio Fazio. La ballerina ha celebrato la sua carriera a Che Tempo Che Fa, nella puntata in onda domenica 23 marzo. Qui l'insegnante della trasmissione Amici ha ripercorso le sue tante esperienze, raccontando sul Nove aneddoti mai svelati prima. "A quasi 60 anni, i tempi di recupero sono un po' diversi rispetto a quelli dei 20, ma cerco di difendermi", esordisce strappando un sorriso ai presenti.

Una cosa è certa: "Non dimentico niente, ricordo ogni tassello. Una volta, durante una pausa pubblicitaria, caddi e mi feci male al mento. Volevano portarmi al pronto soccorso, ma il programma non era finito. Chiesi se c'era un medico, nel pubblico c'era un chirurgo che sul tavolo della sartoria mi ricucì il mento. Riuscii a fare l'ultima parte di Domenica In".

Ma di imprevisti Cuccarini ne ricorda tanti. Come quello durante un'esibizione, quando cadde durante una presa: "Presi la botta e dimenticai tutto. Non ricordo l'ultimo tratto del balletto. Ma io mi sono fatta male tante volte, per mia fortuna però non ho mai avuto traumi seri". Madre di quattro figli, la ballerina dice di "utilizzare un po' tutti gli ingredienti che conosco per i giovani". Anche quando deve affrontare i suoi allievi. E proprio su Amici, Cuccarini confessa: "Maria de Filippi ha sempre ragione, ho tanta stima per lei. Le voglio bene, la stimo come donna e come professionista. Lavora su tanti progetti diversi, c'è per tutti, sempre. Riesce a guardarti negli occhi e capire se c'è qualcosa che non va".