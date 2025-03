Affari tuoi, "l'hanno già fatto fuori". Clamoroso dopo i titoli di coda

Il sogno di conquistare i 300mila euro dura quasi fino alla fine, poi la coppia accetta l'offerta del Dottore da 40mila euro e può tornare a casa felice, visto che nel pacco che aveva in mano c'erano "solo" 5.000 euro . Ma l'attenzione di molti telespettatori, che commentano in tempo reale la puntata su X, è catturata da un altro dettaglio.

Come da tradizione, il "delirio" ad Affari tuoi arriva sui titoli di coda del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino . In studio ci sono Maria Grazia e il marito, dalla Sardegna.

Una serata indimenticabile quella del 25 marzo per Mariagrazia di Sorso, protagonista fortunata di Affari Tuoi La c...

Sul finale, ha fatto il suo ritorno Marco Mengoni con la sua Due vite , la canzone che aveva vinto il Festival di Sanremo nel 2023. Ha avuto "vita breve", dunque, la Balorda nostalgia con cui Olly ha trionfato all'Ariston poche settimane fa e scelta da De Martino per il momento clou. E in tanti esultano: "Ad Affari tuoi hanno già tolto Olly e rimesso Mengoni per il finale", è un tweet tra i tanti.

Per il resto, in tanti si complimentano con la simpatica Maria Grazia anche se la sua reazione al momento di aprire il pacco, dopo aver accettato l'offerta del Dottore, lascia perplesso qualcuno: "Ma non ha detto che pensava di avere 300k? Ora che ha visto che non erano nel suo pacco dice lo sapevo lo sapevo. Non ho capito", "Ma come 'Lo sapevo'? Fino a 3 secondi fa era convinta di avere i 300k", "Ahahah adesso dice che lo sapeva che non aveva i 300 k", "Quando ha accettato il cambio: 'ho io i 300k, lo so'. Ora che ha scoperto che non ce li aveva 'lo sapevooooo'".

E ancora: "Bellissima partita della ragazza sarda! Brava a fare il cambio e poi accettare! E poi pure simpatica senza fare gnè gne gnè!", "Grande maria grazia!! Ha fot***to il dottore!!", "Ecco... lo dicevo io che non aveva i 300.000... e la cosa assurda è che invece lei pensava di averli e nonostante questo ha accettato i 40.000... niente... è palesemente fuori di testa...". "Contento per Maria Grazia, mi ha messo allegria per tutta la puntata", "Ma certo! Le offerte erano troppo basse... e poi tre vincite alte in tre serate erano troppe", "Ci credevo talmente tanto che aveva 300 000 che ci sono rimasta male".