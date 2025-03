Paolo Bonolis: "Cosa penso della Meloni", fa il 'democristiano' (e fa impazzire la sinistra)

Tra gli ospiti di Bianca Berlinguer, anche Paolo Bonolis. Il conduttore televisivo, durante È sempre Cartabianca su Rete 4, ha detto la sua sulle ultime vicende politiche. "La politica - ha esordito - va seguita. Il problema è che credo, attualmente, che sia la politica che ci segue". "Se mi preoccupa Trump? - ha risposto incalzato da Berlinguer -. La realtà è che ci sono questi signorini attualmente di cui si parla, come Putin, Orban, Xi e Netanyahu… tutte persone settantenni, se non sbaglio, che credo politicamente stiano facendo questo ‘canto del cigno‘. Peccato che ne paghiamo dazio tutti quanti".

Al contrario, il conduttore ha espresso il suo rispetto per l’attuale governo di Giorgia Meloni: "Io ho sempre molto rispetto per il governo, qualunque esso sia. Ho avuto rispetto per Prodi e Conte… Sono persone alle quali devi guardare con fiducia. Non penso ci siano governanti che non si adoperino se non per cercare di mitigare e smussare le difficoltà di un Paese. Poi ci sono quelli che ci riescono e quelli che ci riescono meno…".