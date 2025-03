Affari Tuoi, raptus-De Martino: calpesta e sfascia l'amuleto della concorrente

Raptus di Stefano De Martino ad Affari Tuoi. A scatenare la dura reazione del conduttore di Rai 1, una partita parecchio sfortunata. Protagonista Michelle per la regione Valle d’Aosta. La donna ha pescato il pacco numero 9 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla primogenita (ha 4 figli) Nicole. Prima ancora di iniziare a giocare, De Martino ha notato un dettaglio: "Attenzione, ho visto un amuleto, un Daruma… L’ultima volta ha fatto una brutta fine, ma siccome non sono prevenuto. L’altro lo abbiamo attivato in una maniera originale e hanno vinto 100mila euro. Diamo una possibilità anche a questo Daruma!". Diverse puntate fa, infatti, il conduttore ha distrutto l'amuleto proprio perché aveva portato tutt'altro che fortuna. E in questo caso non è da meno. Una volta eliminati i 50mila euro, infatti, la concorrente ha allontanato da sé il Daruma: "Secondo me, deve stare là, fanne quello che vuoi".

Immediata la reazione di De Martino che, dopo aver sbirciato nel pacco, prende il Daruma e, avvicinandosi al pacco in questione, prima lo lancia via dallo studio poi lo fa a pezzi. Come si vede in tanti filmati su X, il conduttore ha messo l'amuleto giapponese a terra e lo ha calpestato facendolo andare in frantumi.