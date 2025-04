L'Eredità, insulti su Ida dopo l'errore: "E adesso vai a..."

Ai "100 secondi" Ida batte Tommaso e torna al tavolo della Ghigliottina. A L'Eredità, il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Lioni, la campionessa (non troppo amata dai commentatori su X) si gioca un montepremi da 165mila euro, ridotti però a "soli" 20.625 euro dopo gli errori sulle 5 parole-chiave.

Gli indizi, in serie, sono "Motore", "Cambiare", "Uomo", "Opinione" e "Buon". Ida ci prova con "Futuro", ma non sembra troppo convinta e i suoi abbinamenti appaiono subito piuttosto fantasiosi. Un po' troppo. Perché la risposta giusta è "Partito". E qui, come ogni sera, si apre il dibattito sui social tra i telespettatori che si riuniscono sull'ex Twitter per commentare le puntate in tempo reale.