Affari Tuoi, "perché provo odio": Laura umiliata dopo la sconfitta, finisce male

L’atmosfera si scalda fin da subito grazie all’intervento di Thanat, in versione cameriere, che raggiunge lo studio per annunciare la specialità culinaria della serata: Lagane e ceci. Un tocco di tradizione che dà il via a una partita fatta di colpi di scena e tensione crescente . Il primo pacco ad essere aperto è quello della new entry, che si rivela fortunato: solo 20 euro. Ma la fortuna sembra durare poco, perché vengono subito eliminati importi importanti, inclusi i 75mila e i 300mila euro. L’unico tiro effettuato da Giuseppe si rivela fatale, portando Laura a dichiarare: "Da ora in poi niente".

Sabato 5 aprile 2025 Affari Tuoi ovviamente non va in vacanza. Su Rai 1 una nuova puntata condotta da Stefano De Martino dove a misurarsi con pacchi, fortuna e Dottore tocca a Laura , rappresentante della Basilicata e cassiera di professione, che ha deciso di affrontare la ruota dei pacchi affidandosi alla meditazione zen. Il destino le assegna il pacco numero 9. Al suo fianco, il fratello Giuseppe, carabiniere forestale, pronto a sostenerla in ogni scelta.

Il Dottore, interpretato come sempre da Pasquale Romano, fa la sua prima mossa offrendo 25mila euro. Laura, emozionata, commenta: "Il mio primo assegno. Bello e importante", ma il fratello la sprona a rischiare: "Siamo venuti per giocare e un pochino dobbiamo rischiare". Lei accetta il consiglio e distrugge l’assegno. Si prosegue con l’eliminazione di altri pacchi di medio valore, mentre Laura continua ad affidarsi alla meditazione zen prima di ogni tiro. Alla proposta del Dottore di cambiare pacco, la concorrente risponde: "Questo numero è importante, è la data di una persona cara e al momento non voglio cambiare". Subito dopo, se ne vanno altri premi rilevanti, tra cui i 50mila euro.

E via, tiro dopo tiro, fino ad arrivare alla scelta finale: restano lo 0 e 100mila euro: Laura chiede al Dottore 50mila euro ma lui ne propone soltanto 35mila. La concorrente, combattuta, rivela che entrambi i numeri rimasti — il 17 e il 20 — hanno per lei un significato forte: il primo la “attira”, il secondo le “fa paura”. Incoraggiata ancora una volta dal fratello, accetta i 35mila euro. Ma il colpo di scena arriva subito dopo: nel suo pacco c’erano i 100mila. "Lo sapevo, vabbè. Va bene così, grazie", dice con un’espressione malinconica.

La scelta di Laura non è stata particolarmente apprezzata sui social, su X in particolare dove gli utenti commentano in presa reale quanto accade negli studi di Affari Tuoi. "Ma perché sembrano volersi buttare, provarci, rifiutare più offerte e sul più bello, quando ci sarebbe da dare il colpo finale, si fanno prendere dal panico! Si era capito da secoli che aveva i 100k!!!" E ancora: "Cambia il pacco. Rifiuta 50000 mila euro. Accetta 35000 mila euro. Nel pacco c’erano 100.000 mila euro. Chi non risica non rosica". "Una cosa che odio di questo programma sono i concorrenti che dicono ‘lo sapevo’ ad ogni cosa che succede. Se lo avessi saputo, non avresti fatto la stessa scelta", concludeva caustico un altro commentatore che, con tutta evidenza, per Laura non aveva alcuna pietà.