L'Eredità, "l'aspetto del vino": Gabriele ci resta di sasso, cos'è successo

Si accendono i riflettori nello studio de L’Eredità, la puntata è quella andata in onda sabato 5 aprile 2025. Puntata in cui uno dei protagonisti più amati dal pubblico, Gabriele, ha visto sfumare un’occasione storica. Non è riuscito a trovare la parola esatta alla Ghigliottina e ha perso la possibilità di diventare il concorrente più vincente nella storia del quiz show condotto da Marco Liorni. Certo, ha ancora tempo per ritoccare il record.

A contendere il titolo al campione in carica Tommaso, che aveva fallito alla Ghigliottina della vigilia, ecco Giulia, segretaria romana, Ida, veterana giunta alla sua decima apparizione, Giovanni, agente di commercio emiliano, Elisabetta dalla provincia di Grosseto, Daniele da Roma, collaboratore scolastico, e infine il veterano Gabriele, alla sua ventesima puntata e già con 275 mila euro vinti alle spalle.

Il momento clou della puntata è arrivato con il Triello, dove si sono affrontati proprio Gabriele, Ida e Giulia. Quest’ultima ha dovuto cedere il passo, lasciando spazio ai due veterani che si sono sfidati ai 100 secondi per guadagnarsi l’accesso alla Ghigliottina. A spuntarla è stato Gabriele, che ha iniziato il round finale con un ricco montepremi di 200 mila euro. Cifre da urlo. Liorni ha ricordato al pubblico come Gabriele, con una eventuali vittoria, avrebbe addirittura superato il record di Massimo Cannoletta, che nel 2020 ha chiuso la sua esperienza con 280 mila euro dopo 51 puntate.

Eccoci dunque all'ultimo atto. Solo un dimezzamento, dunque Gabriele gioca per 100mila euro. Le parole indizio erano: interessante, carattere, questione, problema e vino. Gabriele sin da subito non sembrava affatto convinto. Tant'è, sul cartoncino rosso ha scritto "soluzione". Ma la... soluzione era errata, quella corretta era "aspetto".