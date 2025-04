Affari Tuoi, il giallo degli adesivi: quel sospetto su De Martino

C'è un nuovo mistero ad Affari Tuoi. Ad alimentarlo lo stesso conduttore di Rai 1. Stefano De Martino, durante la puntata in onda martedì 8 aprile, ha aperto le buste contenenti le possibilità di "offerta" o "cambio" per la concorrente e il marito. Prima di farlo però, come di consueto, ha dovuto togliere numerosi adesivi bianchi. In tanti in queste puntate si sono domandati cosa fossero. "Poi un giorno - ha promesso il conduttore - scopriremo a cosa servono, me lo chiedono tutti".

Tante le ipotesi arrivate su X dove c'è chi ipotizza servano a De Martino "per non sbirciare". "Ottocento adesivi alla busta - è il commento - perché se no Stefanone sbircia... Birichino". E ancora: "Gli adesivi sono un fattore". Ma c'è anche chi ringrazia: "Sii, ci legge allora".