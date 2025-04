L'Eredità, caos su Marco: "Chi lo vuole fuori"

Dopo la scelta delle cinque parole, però, a Marco sono rimasti solo 25mila euro . Per portarseli a casa, il concorrente doveva trovare una parola che quadrasse con "Andare", "Spese", "Ragionamento", "Lanciatore" e "Mario" (l'alternativa in questo ultimo caso era, guarda un po', "Marco"). Il comune denominatore secondo il campione è "Fondo" , ma la risposta giusta è un'altra: "Monte".

Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per difendere Marco dalle critiche che lo hanno suo malgrado travolto. "Non capisco proprio l'antipatia, è cortese, informato, non commenta mai sopra le righe e fa il suo gioco. Quando sono invadenti non vanno bene, quando sono discreti neanche, decidiamoci un po'", "Comunque c'è in gara uno finalmente acculturato, che è un piacere seguire anche per i ragionamenti... E il pubblico? Lo vuole fuori. Un fenomeno da piegare (stesso vale quando c'era Christian)".