L'Eredità, "assurdo": l'avvocato della Ghigliottina spiazza tutti

Gabriele, Patrizio e Marco si sono sfidati al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 13 aprile. Ai Cento Secondi, invece, sono riusciti ad accedere solo Gabriele e Marco, che si sono sfidati per la quinta volta consecutiva. "Per Gabriele poi oggi è un record, è il concorrente che è rimasto più a lungo in questa edizione", ha detto il conduttore.

Alla ghigliottina, alla fine, ci è arrivato proprio Gabriele. Si trattava della sua 15esima volta. Montepremi in palio di 200mila euro. Le parole da collegare erano: Famiglia, Porta, Chiesa, Erba e Lettera. La cifra in gioco, dopo vari dimezzamenti, è scesa a 12.500. Il concorrente ha ragionato per un minuto come prevede il regolamento e alla fine ha puntato tutto sulla parola Invito. Peccato però che la risposta corretta fosse Avvocato.