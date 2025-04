La volta buona, Enzo Avitabile: il dramma della morte di sua moglie

Apre il cuore, si confessa, parla del suo dolore. A farlo è Enzo Avitabile , una delle colonne della musica napoletana, portata in tutto il mondo. Avitabile era infatti ospite di Caterina Balivo a La volta buona, il programma in onda su Rai 1 nel primo pomeriggio, la puntata è quella di venerdì 18 aprile.

Avitabile ha infatti parlato della prematura scomparsa della moglie Maria, un lutto che ha lasciato un segno indelebile nella sua vita. All’epoca, le sue figlie erano ancora molto piccole, e il dolore per la perdita è stato profondo. "Quella canzone è una lezione di consapevolezza che io ho vissuto in un’esperienza dolorosa come il distacco - ha premesso -. Sono rimasto solo con due bambine e mi sono reso conto che tutta quella parte di amore che lei mi aveva insegnato, perché era stata una guida per me, io l’ho riversata nelle nostre figlie che mi hanno aiutato a ricreare una grande famiglia. Siamo una felice tribù", ha concluso il suo racconto, fatto di dolori e gioie.