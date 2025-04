Affari tuoi, "il numero del Diavolo". Emilio, finisce nel caos

A scatenare i telespettatori che come ogni sera commentano la puntata in tempo reale su X è stato l'atteggiamento del concorrente, il classico "o la va o la spacca" che ha entusiasmato tutti, a casa e in studio. Nonostante nei primi 3 tiri siano stati subito bruciati i 300mila euro, Emilio e Rosanna si tengono stretto il loro pacco numero 12 e tirano dritto, rifiutando sia la prima chiamata del Dottore di cambio od offerta.

"No, 66 è il numero del diavolo. Rifiuto, trita amore". Alla vigilia di Pasqua ad Affari tuoi , lo show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino , va in onda una delle partite più pazze di questa stagione. E il concorrente Emilio , pacchista parrucchiere della Calabria, accompagnato dalla moglie Rosanna (estetista, nello stesso salone di bellezza del consorte), scrive una pagina incredibile.

Si procede a tappe forzate e quando il Dottore offre un altro cambio, il concorrente accetta prendendosi il numero 2. Altro giro, altro rifiuto di 30mila euro proposti dal Dottore, nonostante via viva vengano aperte altre scatole rosse pesanti, come quella da 100mila euro e da 75mila. Il Dottore non molla e prima tenta Emilio con 30mila e poi, quando si arriva alla resa dei conti con 50 euro da un lato e ben 200mila dall'altro, ha rilanciato con 66mila. Ed è lì, agganciandosi alla cabala (riveduta e corretta, visto che il "numero della Bestia" sarebbe il 666) che Emilio è entrato nella leggenda (almeno per i telespettatori) rifiutando e aprendo il suo pacco. Dentro, manco a dirlo, i 200mila euro. Una esplosione di gioia mai tanto meritata, visto il coraggio dimostrato fino all'ultimo. Miglior sorpresa dentro al suo uovo di Pasqua non poteva davvero trovarla.