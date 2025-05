L'Aria Che Tira, la grillina si copre di ridicolo: "Nei panni della Meloni"

I numeri sono positivi, ma le opposizioni non smettono di gettare fango. L'occupazione in Italia, secondo gli ultimi dati Istat, mostra il tasso di occupazione che si attesta al 63,0 per cento, stabile rispetto al mese precedente, ma con un aumento di 0,6 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Nel frattempo Moody’s alza l’outlook sull’Italia da stabile a positivo, confermando il rating Baa3. Le prospettive positive - si legge - sono sostenute anche "da un mercato del lavoro solido, da bilanci solidi di famiglie e imprese e da un settore bancario sano. Gli ulteriori miglioramenti previsti nella posizione netta degli investimenti internazionali dovrebbero sostenere la resilienza economica e ridurre il rischio dell'Italia al rischio di eventi".

Eppure a L'Aria Che Tira Vittoria Baldino mistifica la realtà. "Mi metto nei panni della Meloni, piuttosto che manipolare i dati li utilizzerei per capire cosa devo fare", esordisce la deputata del Movimento 5 Stelle ospite della puntata in onda lunedì 26 maggio su La7. E ancora: "Mi preoccupo di come, con uno stipendio medio sui 1.700 euro, una famiglia possa arrivare alla fine del mese se ci sono 1.00 euro solo di bollette da pagare, la spesa da fare al supermercato, in più ci sono i figli, la scuola, lo sport... Come fa una famiglia che lavora ad arrivare alla fine del mese? Come fa a dirsi orgogliosa la Meloni?".