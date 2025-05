Vittorio Feltri feroce contro Macron: "La manata della nonna"

"Ti devo dire la verità, quelle immagini non mi hanno colpito più di tanto". Vittorio Feltri, in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete 4, commenta il video virale di Emmanuel Macron preso a manate in faccia dalla moglie Brigitte a bordo dell'aereo presidenziale appena atterrato ad Hanoi. L'inizio della visita ufficiale in Vietnam del presidente francese, insomma, è iniziata con una clamorosa gaffe planetaria che ha scatenato le malelingue e l'imbarazzatissima difesa d'ufficio dell'Eliseo.

Lo staff di Macron ha parlato di un "gioco", un "momento di rilassatezza" tra coniugi e Feltri concorda: "Tra moglie e marito questi piccoli dissapori possono anche esserci senza creare scandalo", commenta Feltri. "A me poi non è sembrato uno schiaffo, è sembrato più un buffetto. Quindi io non me la prenderei più di tanto, né contro Macron né contro sua nonna, moglie, non so chi sia...", ironizza il fondatore di Libero. Giordano se la ride e lo corregge: "Moglie, moglie... Tu dici: ben altre cose potremmo imputare a Macron e alla coppia francese".