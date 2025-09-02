Reazione a Catena, "non siamo scemi": un gobbo scatena l'inferno

Libero logo
martedì 2 settembre 2025
2' di lettura

Altro giro e altra puntata di Reazione a Catena, il quiz condotto da Pino Insegno su Rai 1, il gioco delle parole, dei loro legami e soprattutto dell'Ultima Catena, quella dove ci si giocano i soldi del montepremi.

La puntata in questione è quella di martedì 2 settembre. Alla vigilia, grande vittoria degli Smamma, terzetto formato da Marco, Sara e Marta, che hanno sbancato azzeccando la soluzione finale e portandosi a casa la bellezza di 75mila euro in gettoni d'oro.

E il terzetto, ovviamente, si ripresenta in studio in veste di campioni in carica. A sfidarli, in questa nuova puntata, ecco i Lazzaroni, trio composto da Mauro, Luca e Gilberto, tre veneti che vengono dalla provincia di Venezia e di Padova. Dunque, largo alla sfida.

Ma come sempre, soprattutto sui social, su X in particolare, la polemica è in agguato. Ed in questa puntata di Reazione a Catena esplode subito, in concomitanza con uno dei primissimi giochi. I terzetti si sfidavano a indovinare il significato di alcune parole, una delle quali era "gobbo", da intendersi come il cartellone o il video collocato in uno studio televisivo su cui vengono ricordate le battute del copione. Ecco, il punto è che per qualche lezioso utente la domanda era... troppo semplice. Così, ecco che Anto - una tra i molti - sbotta sui social: "Lo sappiamo tutti cos'è il gobbo. Non siamo mica scemi!", tuonava nel suo breve commento. Già, una vera e propria ossessione per la polemica. Ma Reazione a Catena è anche questo...

