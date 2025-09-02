Reazione a Catena, "non siamo scemi": un gobbo scatena l'inferno

Altro giro e altra puntata di Reazione a Catena, il quiz condotto da Pino Insegno su Rai 1, il gioco delle parole, dei loro legami e soprattutto dell'Ultima Catena, quella dove ci si giocano i soldi del montepremi.

La puntata in questione è quella di martedì 2 settembre. Alla vigilia, grande vittoria degli Smamma, terzetto formato da Marco, Sara e Marta, che hanno sbancato azzeccando la soluzione finale e portandosi a casa la bellezza di 75mila euro in gettoni d'oro.

E il terzetto, ovviamente, si ripresenta in studio in veste di campioni in carica. A sfidarli, in questa nuova puntata, ecco i Lazzaroni, trio composto da Mauro, Luca e Gilberto, tre veneti che vengono dalla provincia di Venezia e di Padova. Dunque, largo alla sfida.