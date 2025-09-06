Casa a Prima Vista, Ida Di Filippo sposa Pietro Albano

"A volte le parole non bastano per descrivere quello che si prova. Da quando per la prima volta ci siamo parlati… Guardati… Io nei tuoi occhi mi sono persa oggi come allora mi batte forte il cuore perché questo è davvero un amore immenso": Ida Di Filippo, nota agente immobiliare di Casa a Prima Vista, il programma in onda su RealTime, lo ha scritto su Instagram annunciando di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno e di aver detto di sì. A corredo del post il video in cui Pietro Al Bano, infermiere di professione, si è inginocchiato per chiedere la mano della sua fidanzata davanti ai Faraglioni di Capri.

"Sì all’amore della mia vita, al migliore amico, al mio confidente, alla mia spalla, alla mia bussola (senza di te mi perderei davvero e lo sai!) - ha scritto ancora la famosa agente immobiliare -. Sì perché da quando ci siamo conosciuti mi hai travolto con un amore smisurato e ogni giorno mi innamoro sempre più di te. Sì amore, scriviamo un altro pezzo insieme di questa fantastica storia d’amore".