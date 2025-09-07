Affari tuoi, "Stefano De Martino è già esaurito"

"Che partita", si lascia sfuggire un effettivamente stravolto conduttore. Il concorrente è Fulvio , karateka ligure, accompagnato in studio dalla compagna Marta: la coppia arriva fino alla fine con due pacchi: uno che più blu non si può, contenente la Cassarea . L'altro è un discreto rosso da 50mila euro . E qui il Dottore può giocare al ribasso, offrendo 18mila euro . I concorrenti accettano, salvo scoprire che nel pacco che hanno in mano ci sono proprio i 50mila euro. Marta, affranta, china il capo mentre Fulvio accenna un sorriso amaro.

"Ma perché quando perdono dicono sempre va bene così Invece va malissimo", si lascia andare un telespettatore. "Comunque anche la regione fortunata era più bella di stile l'anno scorso", riflette un altro.

Poche ore dopo, sui social, ricomincia la battaglia degli ascolti che segnerà le prossime settimane televisive. "Affari tuoi 3.400.000 e il 23,6% e La Ruota della Fortuna 3.900.000 e il 26,6% fa capire una cosa: il format di Affari tuoi è andato in vacca con un minimo di concorrenza, il problema non è De Martino, il problema è il format che non funziona contro un quiz", "Al di là delle partigianerie, dopo il 4-0 de La Ruota della Fortuna con Affari tuoi dico che il programma Mediaset con le giuste innovazioni funziona bene, scorre che è una meraviglia; invece vedo il format di Rai 1 ripetitivo, in una fase di stanca e con un casting inadatto", "Premesso che non sono un fan di De Martino, trovo ridicoli quelli de La Ruota della Fortuna asfalta, distrugge Affari tuoi... Disastro De Martino per 3 punti di share! Ovviamente sono solo fan di Scotti perché di analisi televisiva nun ce capiscono una mazza!".