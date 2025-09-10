Striscia la Notizia, voci impazzite: torna in onda, ma... ecco dove

Striscia la Notizia ci sarà, ma è ancora un mistero la sua collocazione. Con il duello di ascolti tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, ecco che il tg satirico di Antonio Ricci potrebbe essere oggetto di importanti novità. Pier Silvio Berlusconi, lo scorso luglio, aveva assicurato che Striscia sarebbe tornata a novembre, indipendentemente dagli ascolti del game show di Gerry Scotti.

A confermare la ripartenza anche l’inviato Jimmy Ghione, parlando di "seconda settimana di novembre" come data d’inizio. Ma la domanda è una: su quale canale? La prima, ipotizzata da Affari Italiani, porta a Italia 1. Esattamente come in passato. La seconda, invece, lascia Striscia su Canale 5 ma solo nei weekend, andando dunque a sostituire Paperissima Sprint e mantenendo così un legame con il pubblico della rete ammiraglia. Si tratta però solo di indiscrezioni, di concreto non ci sarebbe ancora nulla.