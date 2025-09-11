La Ruota della Fortuna, cosa sapeva Samira Lui? Esplode il caso

Dopo il breve regno di Chiara, " il drago di Bollate ", così come la aveva ribattezzata Gerry Scotti a causa della sua spietata bravura, ecco che a imporsi c'è un nuovo campione dall'elevato peso specifico, ossia Claudio: anche lui milanese, consulente bancario, appassionato di rugby, uno che al debutto ha subito fatto il botto vincendo 24.600 euro . Dunque riflettori puntati sulla sue seconda puntata, quella di ieri sera, mercoledì 10 settembre.

Fa sempre più paura, e più share, La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti su Canale 5, il programma in access prime time che sta incredibilmente riuscendo a battere la concorrenza di Affari Tuoi, il gioco a-tutto-pacchi & Dottore alla cui guida c'è Stefano De Martino , in onda rigorosamente su Rai 1.

Bene, Claudio non ha deluso, confermandosi subito campione aggiungendo al bottino altri 12.100 euro. Al gioco conclusivo, quello de "La ruota delle Meraviglie", ha azzeccato la frase, ma si è ritrovato in mano la busta da soli 100 euro, per certo non la più fortunata delle scelte.

E quest'ultima circostanza ha letteralmente scatenato gli utenti che su X commentano in tempo reale quanto accade nello studio de La ruota della fortuna. La ragione? Presto detta: Samira Lui, la valletta incaricata di girare - o meglio, sfiorare - le caselle che si illuminano, chiamata a predirre cosa sarebbe accaduto, aveva ipotizzato che nella busta in mano a Claudio ci fossero i 100 euro. "La profezia di Samira!", commentava uno. "La stellina di Samira e c'erano ancora i 100 euro", chiosava un secondo. Già, Samira Lui pare proprio avere la palla di vetro.