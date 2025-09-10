La Ruota della Fortuna, un "caso" pazzesco: l'intreccio con Affari Tuoi

Ovviamente, sui social in generale e su X in particolare, era un florilegio di commenti sulla partita, molti dei quali critici nei confronti di Romina. "Aveva azzeccato i 200k... io mi sarei preso a schiaffi da solo", questo il tenore dei messaggi. Ma non è tutto. Infatti diversi telespettatori hanno notato un'analogia con La Ruota della Fortuna, il programma condotto da Gerry Scotti in onda su Canale 5 che ha ingaggiato con Affari Tuoi una clamorosa battaglia in termini di ascolti. Già, la coincidenza era clamorosa: proprio negli stessi istanti, anche alla Ruota della Fortuna il campione perdeva 200mila euro, che aveva trovato nel gioco finale. Salvo sbagliare busta... "Azz ad Affari Tuoi ha perso 200mila e alla Ruota pure hanno perso 200mila… tutto pilotato come dicono gli espertoni", scriveva un complottista-doc. Oppure: "Sia la concorrente di Affari Tuoi che quello della Ruota hanno chiuso la puntata scegliendo il pacco/busta da 200.000€. Ed entrambi li hanno persi". Già, così è la vita...