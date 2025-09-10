La Ruota della Fortuna, un "caso" pazzesco: l'intreccio con Affari Tuoi

Dopo la pausa di lunedì forzata dal match della Nazionale contro Israele, ecco tornare i pacchi, il Dottore e Stefano De Martino. Insomma, torna Affari Tuoi, rigorosamente su Rai 1. La puntata è quella di martedì 9 settembre, dove la protagonista era Romina, 49enne cagliaritana, ovviamente in rappresentanza della Sardegna. Al suo fianco, nell'avventura nel gioco campionissimo in termini di share, il fratello Riccardo.
La concorrente ha iniziato il gioco con il pacco numero 17, ma dopo varie offerte del Dottore rifiutate, si è trovata con sei pacchi ancora in gara: due blu e quattro rossi. A quel punto era già stato eliminato il premio più alto, i 300mila euro, nascosti nel pacco numero 14 della Valle d’Aosta.
Una partita avvincente, che si è conclusa con Romina che ha accettato l'offerta da 33mila euro del Dottore. Conclusione, però, beffarda: al termine della partita la concorrente era arrivata con il pacco numero 18 in mano. E quel pacco conteneva niente meno che i 200mila euro. Insomma, una discreta beffa.
Ovviamente, sui social in generale e su X in particolare, era un florilegio di commenti sulla partita, molti dei quali critici nei confronti di Romina. "Aveva azzeccato i 200k... io mi sarei preso a schiaffi da solo", questo il tenore dei messaggi. Ma non è tutto. Infatti diversi telespettatori hanno notato un'analogia con La Ruota della Fortuna, il programma condotto da Gerry Scotti in onda su Canale 5 che ha ingaggiato con Affari Tuoi una clamorosa battaglia in termini di ascolti. Già, la coincidenza era clamorosa: proprio negli stessi istanti, anche alla Ruota della Fortuna il campione perdeva 200mila euro, che aveva trovato nel gioco finale. Salvo sbagliare busta... "Azz ad Affari Tuoi ha perso 200mila e alla Ruota pure hanno perso 200mila… tutto pilotato come dicono gli espertoni", scriveva un complottista-doc. Oppure: "Sia la concorrente di Affari Tuoi che quello della Ruota hanno chiuso la puntata scegliendo il pacco/busta da 200.000€. Ed entrambi li hanno persi". Già, così è la vita...