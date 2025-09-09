La Ruota della Fortuna, Chiara furiosa con l'amica: sui titoli di coda finisce in disgrazia

Numeri pazzeschi, per La Ruota della Fortuna e per un gongolante Gerry Scotti , il quale ha espresso tutta la sua soddisfazione sui social. E non solo: anche Pier Silvio Berlusconi , ad del Biscione, ha reso pubblico il sommo gaudio suo e dell'azienda, oltre ad aver marcato visita proprio nello studio della fortunatissima trasmissione.

Chiara ad un certo punto sembrava spacciata, ma nelle ultime due manche ha polverizzato la concorrenza, recuperato lo svantaggio per poi guadagnare l'accesso alla Ruota delle meraviglie, l'ultimo gioco, quello con un montepremi potenziale pari a 200mila euro.

Il tema dell'ultimo gioco era il "Viola": Chiara azzecca due soluzioni su tre, quella da 5mila euro e l'ultima, che valeva solo 1.000 euro. Così come previsto dal gioco, la concorrente dopo aver azzeccato l'ultima soluzione può decidere se cambiare la busta oppure no. E Chiara, seguendo il suggerimento di Valentina, ha scelto di cambiare la busta. Risultato? 5mila euro in fumo, ne restano solo 1.000, che si vanno ad aggiungere ai 12.300 vinti nel corso della puntata (in totale nella singola puntata 13.300, mentre da che è campionessa Chiara ha messo in cascina la bellezza di 127.300 euro).

Una montagna di denaro. Ma forse Chiara non si accontenta. Già, perché durante i titoli di coda della puntata la si è vista discutere molto animatamente proprio con Valentina, ma il microfono era abbassato. Chiara appariva infuriata, forse proprio con l'amica. Impossibile sapere il perché, ma non è poi così peregrino ipotizzare che la stizza fosse dovuta all'aver seguito il suggerimento dell'amica: se non avesse cambiato busta, avrebbe avuto in saccoccia 4mila euro in più. Tant'è, la curiosa circostanza ha scatenato anche i social, che si interrogavano su cosa stesse accadendo. Ai posteri l'ardua sentenza.