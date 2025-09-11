Affari tuoi, Marion e la figlia... "Da infarto", è caos

Ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, la concorrente di giovedì 11 settembre è Marion, la modella pacchista da Bolzano. "Sono cresciuta a Vipiteno, ci tengo tanto a dirlo", sottolinea la ragazza che nella vita ha insegnato alle elementari prima di aver trasformato l'hobby della moda e dei set fotografici in un vero lavoro. Ad accompagnarla in studio c'è la figlia Cindy, bella come la madre e anche lei, non a caso, modella. "Figlia d'arte", si complimenta De Martino.
La partita è difficile, Marion arriva agli ultimi tiri con il misterioso "pacco nero", novità di questa edizione della trasmissione, quello rosso da 200mila euro e 4 blu. Alla fine, accetta l'offerta del Dottore da 20mila euro a fronte delle ultime due scatole rimaste, 10 euro e il pacco nero. Mamma e figlia possono sorridere, perché dopo aver detto sì all'offerta scoprono di avere in mano proprio il pacco nero con dentro appena 500 euro.
Euforia sui titoli di coda, mentre su X si scatenano i commenti dei telespettatori, sempre piuttosto cattivelli. "Beh! 8mila sono una 'miseria' trovata per terra se pensi che non ci rimettono niente di tasca loro e si divertono pure. Se poi riescono a scegliere il pacco giusto nonostante le tasse si portano a casa una grossa 'miseria'", "20mila euro vinti. DAJEEEE brave", "QUESTA PARTITA É STATA DA INFARTO", "Alla fine hanno vinto loro contro il dottore!!", "Penso che nel pacco nero ci sono soldoni", "Eh era meglio rischiare lo sapevo", "Io con 20.000 euro avrei rischiato e vedere cosa c'è nel pacco nero", "Poteva rifiutare e rischiare. Tanto di sti 20.000, al massimo 8.000 ne avrà vinti. Troppo scema", "Sono sempre stata dell'opinione che Affari tuoi non fosse solo basato sulla fortuna, perché se uno voleva poteva giocare con il dottore e cercare di capire dove andava a parare il gioco... Adesso con sto pacco nero è un gioco di fortuna e basta. Bah", "Ma dico: ma quando ti ricapita una cosa così? Perché lasciare prima? Maronna mia".