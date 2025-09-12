Sigfrido Ranucci, rumors: addio Rai per La7, entro fine mese l'incontro decisivo"

Sigfrido Ranucci potrebbe ben presto dire addio alla Rai. Ci sarà entro la fine del mese l'incontro decisivo tra Urbano Cairo e l'attuale conduttore di Rai 3 per l'eventuale passaggio del volto di Report e di un suo programma a La7. A diffondere la notizia è LaPresse. Da una parte il patron di La7 ha più volte manifestato stima nei confronti del conduttore. Dall'altra non è un mistero che Ranucci sia in "lite" con Viale Mazzini. "Dopo circa 10 anni, la Rai ha deciso, per motivi noti, di togliermi la responsabilità della firma per quello che riguarda presenze, contratti, trasferte, acquisti, questioni legali penali civili e rapporti con authority", lamentava qualche mese fa.

Ma non è tutto, perché già in occasione della presentazione dei palinsesti Rai, il programma era stato al centro di un acceso dibattito per le voci di un taglio di quattro puntate. Intervistato da Fanpage.it, Ranucci aveva confermato le indiscrezioni, dichiarando di essere "abituato a direttori che considerano Report un valore, non un prezzo e che non avrebbero mai consentito un ridimensionamento".