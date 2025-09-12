La Volta Buona, Caterina Balivo in lacrime: "Mi hanno massacrata"

Libero logo
di Caterina Spinellivenerdì 12 settembre 2025
Caterina Balivo si commuove. La conduttrice di La Volta Buona si è lasciata andare a uno sfogo inaspettato. È accaduto proprio in puntata, dove si stava dibattendo sulla maternità. "Rivendendo quel momento del mio annuncio - ha detto commentando il servizio mandato in onda -, ricordo che quando tornai a lavorare, dopo un mese e mezzo dal parto, fui massacrata di critiche perché mi dicevano molte donne: ‘Perché sei tornata in televisione? Devi restare a casa ad allattare tua figlia e crescerla’".

Poi ha proseguito: "Ancora oggi mi commuove perché le critiche fanno male, anche a distanza di tempo, perché ogni donna sceglie cosa fare con il proprio corpo e con la propria figlia". Da qui la conclusione che ha emozionato la conduttrice di Rai 1: "Oggi in diretta è successa una cosa che non mi aspettavo: il tempo passa ma se hai sofferto non lo dimentichi. E molto altro ci sarebbe da dire… magari un giorno".

Il tutto mentre è riuscita a malapena a trattenere le lacrime. Poco prima in collegamento Chiara Giallonardo, mamma a 46 anni, aveva raccontato di essere stata travolta dalle critiche per la sua età anagrafica. 

tagla volta buonacaterina balivo

