Affari tuoi, la profezia choc di Giuseppe: "Il veggente mi fa paura"

Ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, è la sera di Federico, il pacchista surfista delle Marche promosso a concorrente, ma soprattutto del suo "collega" Giuseppe, in rappresentanza del Lazio, diventato una autentica star come "veggente".

Federico nella vita gestisce un b&b con la sua ragazza Marika, che lo accompagna in studio. Il loro amore e il loro sogno di creare una famiglia inteneriscono il pubblico a casa: "Viaggiamo tanto, siamo partiti da una tenda, poi siamo passati al furgone e adesso abbiamo un camper. Io, Marika e Mirto, il nostro golden retriever". E giù applausi in studio.

La loro partita è sfortunata, il "Pacco nero" non li premia ma c'è il colpo di scena finale. Si arriva alla Regione Fortunata e riescono a portarsi a casa 50mila euro grazie alla Toscana.

Il merito va anche all'agricoltore-veggente, il pacchista del Lazio. "Ha detto a inizio puntata - ricorda De Martino -. 'Ho sognato che veniva a trovarci un cagnolino'. E nel pacco della coppia c'è effettivamente Gennarino, il simpatico cane-mascotte della trasmissione.

Gli appassionati su X danno letteralmente di matto: "Io dopo che parla il veggente mi farei una grattata", "Giuseppe Mariotti da Montalto di Castro dammi 6 numeri per favore che vado subito a giocarli", "Il veggente colpisce ancora", "Anche a me comincia a fare paura il pacchista del Lazio", "Il signor pelatone mi fa molta paura...", "Il 18 quando giocherà farà le scarpe a tutti. Si porta 300mila. E' letteralmente un veggente... Pauroso".

