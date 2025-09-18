Affari tuoi, "massa di disagiati": Leonardo, caos sui titoli di coda

La più classica delle "beffe finali" ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Mentre il padrone di casa si trova simpaticamente a rimbrottare il Dottore e la regia che manda in onda ironicamente Gira la ruota, mitica sigla della Ruota della fortuna che da questa edizione è il rivale diretto su Mediaset (con grande successo di ascolti), in studio va in scena il "dramma" (molto relativo) di Leonardo Pepe, infermiere da Spoleto.

Ad accompagnarlo c'è il padre Luigi, che però non porta molta fortuna al rampollo: la partita infatti fila via veloce con pacchi blu e rossi che vengono eliminati fino alla prima offerta del Dottore da 38mila euro, che il concorrente rifiuta cortesemente ma con fermezza.

Bruciati in serie 300mila, 100mila e 75mila euro, Leonardo accetta il cambio di pacco prima e l'ultima offerta del Dottore da 25mila euro, per poi ritrovarsi con gli ultimi pacchi da 0 euro e 200mila euro. E scoprire, con grande amarezza, di avere in mano proprio i 200mila euro. Che non cambieranno la vita né faranno la felicità ma, a onor del vero, aiuterebbero un po' più di 25mila euro in gettoni d'oro.

Come sempre, i commentatori da casa si scatenano su X: "Uffa!!! A questo punto speravo avesse zero!!!", "E allora ditelo che non li volete sti 200.000 euro. Se proprio non vi piacciono". Qualcuno invece sospetta: "Strana coincidenza su Affari Tuoi: per 3 sere (9, 16 e 17 settembre 2025), proprio alla vigilia delle repliche de Il Commissario Montalbano, i concorrenti hanno accettato l’offerta del Dottore... Ma nel pacco c’erano 200 mila euro!", "A questo punto a cosa servono le offerte comminate dal dottore se ogni sera hanno minimo 200mila euro nel pacco?". E c'è chi invece se la prende con gli stessi telespettatori: "Quest'anno non c'è più divertimento a leggere i commenti. Una massa di disagiati sfoga le proprie frustrazioni nella querelle Affari Tuoi / La Ruota della Fortuna. Fatevi curare".