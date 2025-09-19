Dritto e rovescio, Del Debbio zittisce il maranza: "Io mi rifiuto!"

Altra cosa è l’utilizzo di armi, anche oggetti non nati come tali, in condizioni di legittima difesa. Eppure tra le baby-gang di immigrati che vivono nel nostro Paese sono davvero in pochi, se non nessuno, ad andare in giro senza un’arma che sia contundente, da taglio o di altra natura. Il trapper Baby Gang , arrestato pochi giorni fa per possesso di armi, per molti giovani è un modello da seguire e il suo arresto è ingiusto. Su Baby Gang pendono diverse condanne, tra cui una sparatoria e reati contro la persona consumati anche con l'utilizzo di armi da fuoco.

Di questo si parla a Dritto e Rovescio, il talk di approfondimento politico e sociale di Rete 4, condotto ogni giovedì sera da Paolo Del Debbio. Ed è proprio il padrone di casa della trasmissione a rivolgere un accorato appello ad alcuni giovani immigrati che rivendicano il possesso di armi per uso quotidiano e che sono in collegamento durante il programma. Del Debbio dice semplicemente: "Se tutti per difenderci dobbiamo andare in giro armati… io mi rifiuto di andare in giro armato, io non voglio andare in giro. Io ritengo che ci sia tra i miei diritti quello di non andare in giro armato ed essere difeso. È un mio diritto circolare per l'Italia non armato non rischiando di morire, è un mio diritto non è che è una mia idea. Sennò davvero allora facciamo i film western".

Non sembra esserci speranza, perché più di un giovane immigrato vede in Baby Gang un eroe e, in generale, il pensiero comune su di lui è questo: "Tutti in zona ascoltiamo Baby Gang, free Baby Gang, rimettetelo in libertà. È un modello, perché è cresciuto dal niente ed è diventato ricco e famoso. Arrestarlo è sbagliatissimo po***a p***na fratello, io so che lui è un grande".