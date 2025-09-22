Nove, Giorgio Panariello? Un botto tra i giovani

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo chermo

CHI SALE (Giorgio Panariello-La favola mia)

Il canale Nove nella descrizione parla di uno spettacolo in cui Giorgio Panariello ripercorre i 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e tv. Probabilmente si riferisce al periodo di carriera più recente poiché il suo talento si è mostrato fin dagli anni '80 in Toscana iniziando anche in televisione con i suoi personaggi e le imitazioni. Bella l'intuizione della rete di WB Discovery di dedicare la prima serata al comico fiorentino con lo spettacolo teatrale La favola mia: un mix di racconti, pièce, rievocazioni con pure momenti di riflessione sulla società moderna. Si direbbe una comicità d'altri tempi, ma il pubblico continua ad apprezzarla, anche grazie a macchiette intramontabili come il pr di “si vede il marsupio?”, Mario il bagnino o Renato Zero. Oggi una varietà come “Torno sabato”, che nei primi 2000 lo consacrò al grande pubblico, sarebbe impensabile, troppo poco accondiscendente verso le logiche ei linguaggi dei reality. Ma nel frattempo Giorgio porta a casa quasi 700mila spettatori e il 4.32% di share e punte del 5%.