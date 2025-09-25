La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti spiazzato: "Prima o poi doveva capitare"

"Prima o poi doveva capitare": Gerry Scotti lo ha detto a La Ruota Della Fortuna su Canale 5 quando la concorrente, Barbara da Guardia Sanframondi (Benevento), ha vinto la Grande Panda. È la prima volta che succede in questa edizione. La campionessa della puntata andata in onda ieri, mercoledì 24 settembre, ha fatto il botto: oltre all'auto, si è portata a casa anche 22.500 euro in gettoni d'oro. La Grande Panda era in palio ormai da settimane ma nessuno ancora era riuscito ad aggiudicarsela.

Il gioco, infatti, prevede che se girando la ruota si becca lo spicchio con il panda allora il concorrente può puntare a vincere l'auto. A patto però che non prenda due volte la bancarotta, che vinca la puntata, e che indovini le tre soluzioni delle buste finali. Tutte cose che lei è riuscita a fare. Un bel trionfo per la signora campana, che prima delle battute finali del gioco stava per essere eliminata dal concorrente Claudio.