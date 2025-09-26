Affari tuoi, clamoroso: tra i pacchisti spunta un vip a sorpresa

Caos totale ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino: in studio e a casa, all'inizio e alla fine della puntata andata in onda giovedì sera 25 settembre.

Il concorrente è il tecnico di ascensori Pasquale, da Campobasso. In teoria, ex pacchista in rappresentanza del Molise. Nella pratica, una delle colonne di questa edizione, con il nome d'arte di "Pasqualone", simpaticamente affibbiatogli da De Martino. Un vulcano di entusiasmo ed energia: appena veste i panni di concorrente, aizza il pubblico in sala con una serie di "ohhhh" e "ahhhh" e "ehhh", e non stiamo parlando di Vasco Rossi. Quindi quando gli si chiede chi lo accompagna in studio, cioè la moglie Maria Rosaria, scherza enigmatico: "Boh...". Per poi suggerire: "La mia dolce metà? Più della dolce metà, comanda tutto lei. Ma quale metà...".

L'avventura di Pasqualone ha un lieto fine, anche se un po' amaro: moglie e marito accettano l'offerta del Dottore da 50mila euro, salvo scoprire di avere in mano nel pacco numero 17 ben 100mila euro. Ma tra i commenti a caldo, c'è spazio solo per la gioia e il rimpianto di perdere un personaggio così iconico. "Mancherai tanto come concorrente. La tua simpatia e il tuo cuore dolce",

"E lo sapevo che doveva continuare che li aveva lui. Ma va bene lo stesso. Grande Pasqualone. Orgoglio molisano", "Voi girate la ruota, noi ci teniamo questa famiglia bellissima", "Pasquale, almeno 30.400, netti, li porti a casa".