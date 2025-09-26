Reazione a Catena, figuraccia de I Cima di Rapa: "Ignoranza abissale"

Nuova puntata, nuova polemica. Ancora una volta i telespettatori di Reazione a Catena se la prendono con i campioni. In questo caso - nella puntata in onda venerdì 26 settembre su Rai 1 - a scatenare le reazioni del pubblico sono i Cima di rapa. Il motivo? "Troppo scarsi". Ecco infatti che su X fioccano critiche contro Francesco, Domenico e Daniela, pugliesisissimi, provenienti da Corato e Bisceglie. "Che campioni scarsi! Mamma mia!", si legge.

E ancora: "Ma non hanno mai sentito reggere il moccolo??????", "Per ora la catena più facile mai esistita e han già finito i jolly e dimezzato più volte...", "La catena è facilissima e loro sono imbarazzanti!". Ma c'è anche chi arriva a dire: "L'ignoranza di questi 'campioni'", "Comunque sono di un’ignoranza abissale. Appena si esce dalle parole di uso comune si perdono. Per non parlare della geografia (Miami in California). Che desolazione".