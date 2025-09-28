Reazione a Catena, "un caldo benvenuto?": alta tensione a fine puntata

Eccoci ancora qui, a Reazione a Catena, il regno di Pino Insegno, il quiz sulle parole e i loro legami in onda su Rai 1. Ieri sera, sabato 27 settembre 2025, la puntata ha incoronato ancora una volta i Cima di Rapa, la squadra pugliese che non molla un colpo. Ma attenzione: la puntata ha fatto discutere (e parecchio) per una soluzione finale che ha lasciato il pubblico di stucco.

Il trio formato da Francesco, Domenico e Daniela — amici inseparabili, con Francesco e Daniela anche coppia nella vita — arriva dalla provincia di Bari ed è ormai una delle squadre simbolo di questa 19esima edizione. Contro di loro, ieri, le Quasi pronte, tre concorrenti sarde da Sassari, determinate ma fermate sul più bello.

I Cima di Rapa hanno così difeso il titolo di campioni e, dopo una corsa a suon di catene di parole, si sono ritrovati all’Ultima Parola con un montepremi potenziale da 7.500 euro. La sfida? Indovinare la parola legata a “Caldo”.