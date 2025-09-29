Affari tuoi, "non rompere i co***i": titoli di coda, è puro delirio

"Vanno bene 50mila euro, è una bella somma quella vinta dall'apicoltore". Alla fine gioisce Angelo dall'Abruzzo, l'ex pacchista di Monte Marcone di Atessa (provincia di Chieti) protagonista dell'ultima puntata di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

Il concorrente arriva alla fine con due pacchi rossi pesanti, da 50mila e 75mila euro. Il Dottore lo tenta presentandogli un assegno da 62.500 euro, una più che onorevole via di mezzo, ma Angelo tira dritto deciso a giocarsi il suo gioco fino in fondo. Uno spirito sportivo che lo tradisce sul più bello, visto che alla fine si ritroverà in tasca la somma più bassa, "solo" 50mila euro in gettoni d'oro. E i telespettatori che commentano (e criticano tutto e tutti) su X alla fine esplodono: "Ma accetta e non rompere i c***ni se ti va male hai perso 13mila euro che in gettoni d'oro non sono un c***o", "Scusate ma che ci frega delle 3 previsioni di questo o quello? 15 minuti di programma fermi ai pacchi finali", "Professionisti dell’allungamento del brodo".

Sui social però diventano virali anche alcuni sipiarietti. "Sei un padrone di casa fantastico, vi devo ringraziare", spiega Angelo verso fine puntata, prima del momento-clou. Apprezzatissima la battuta fulminante di De Martino: "Siamo in affitto, eh, siamo in affitto però va bene".

Virale anche Herbert Ballerina, l'attore comico storica spalla di Maccio Capatonda e da qualche sera ospite fisso tra i pacchisti. "Io mi p***io con le battute di Herbert", scrive un telespettatore. E non è il solo. "Herbert ti prego basta", "Herbert deve essere ospite fisso", "Herbert deve rimanere per sempre...", "Non oso sapere cosa sta scrivendo Herbert", "Ma che sta combinando Herbert col foglietto", "Herbert che copre pensando che copino... E non ha studiato...".