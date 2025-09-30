Libero logo
Garlasco, scoop di Chi l'ha visto?: "Cosa abbiamo in mano", cambia tutto

di Caterina Spinellimartedì 30 settembre 2025
Garlasco, scoop di Chi l'ha visto?: "Cosa abbiamo in mano", cambia tutto

Il delitto di Garlasco al centro della puntata di Chi l'ha visto in onda martedì 30 settembre su Rai 1. Il programma di Federica Sciarelli si occuperà dell'indagine che vede coinvolto il procuratore che chiese l’archiviazione per Andrea Sempio nel 2017. Mario Venditti è stato indagato con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. La famiglia Sempio pagò davvero il magistrato? si domanda la trasmissione prima di riferire che verranno mostrati "documenti inediti". 

Ma l'omicidio di Chiara Poggi non è l'unico giallo su cui si sofferma Sciarelli. In puntata anche la strana scomparsa di Elena Vergari: una lettera anonima arrivata agli inquirenti nel 2017 indica il posto dove sarebbe stata uccisa la donna e il cadavere occultato. Spazio anche al rapporto tra i giovani e la Rete per cui la conduttrice si occuperà anche di Paolo, 15 anni: veniva preso in giro per i suoi capelli, per il suo aspetto gentile. Infine la scomparsa di Nicola: dopo una strana vacanza a Termoli per incontrare una donna conosciuta sui social, l'uomo svanisce nel nulla. Ma ora qualcuno pensa di averlo visto il giorno dopo. 

Garlasco, le strane intercettazioni Sempio-Carabinieri: "Dammi mezz'ora, ok?"

Anche alcune intercettazioni telefoniche sono finite al centro dell'inchiesta per corruzione in atti giudiziari...

Nel frattempo l'ex procuratore capo di Pavia ha rassegnato le dimissioni da presidente e membro del Consiglio di amministrazione del Casinò di Campione d’Italia. La decisione arriva proprio dopo l'iscrizione nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sul caso Garlasco. La Casa da Gioco ha fatto sapere di essere stata "informalmente informata" della scelta, ribadendo la "totale estraneità" della struttura alle accuse e riconoscendo a Venditti "professionalità e competenza" nello svolgimento dell’incarico.

