Garlasco, scoop di Chi l'ha visto?: "Cosa abbiamo in mano", cambia tutto

Ma l'omicidio di Chiara Poggi non è l'unico giallo su cui si sofferma Sciarelli. In puntata anche la strana scomparsa di Elena Vergari : una lettera anonima arrivata agli inquirenti nel 2017 indica il posto dove sarebbe stata uccisa la donna e il cadavere occultato. Spazio anche al rapporto tra i giovani e la Rete per cui la conduttrice si occuperà anche di Paolo, 15 anni: veniva preso in giro per i suoi capelli, per il suo aspetto gentile. Infine la scomparsa di Nicola: dopo una strana vacanza a Termoli per incontrare una donna conosciuta sui social, l'uomo svanisce nel nulla. Ma ora qualcuno pensa di averlo visto il giorno dopo.

Nel frattempo l'ex procuratore capo di Pavia ha rassegnato le dimissioni da presidente e membro del Consiglio di amministrazione del Casinò di Campione d’Italia. La decisione arriva proprio dopo l'iscrizione nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sul caso Garlasco. La Casa da Gioco ha fatto sapere di essere stata "informalmente informata" della scelta, ribadendo la "totale estraneità" della struttura alle accuse e riconoscendo a Venditti "professionalità e competenza" nello svolgimento dell’incarico.