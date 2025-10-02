Garlasco, bomba di Mario Venditti sui pm che lo indagano: "Due bias cognitivi"

L'ex pm di Pavia, Mario Venditti, reagisce al fuoco. È stato infatti depositato al Tribunale del Riesame il ricorso dell’avvocato Domenico Aiello contro il decreto di perquisizione e sequestro disposto venerdì scorso nei confronti del suo assistito.

Il contesto è ovvuamente quello del delitto di Garlasco, si tratta dell'ultima clamorosa svolta: l'ipotesi di corruzione formulata dai pm nei confronti di Venditti. Il magistrato - 72 anni, oggi in pensione e da poco dimissionario dalla carica di presidente del Casinò di Campione - è infatti indagato dalla Procura di Brescia – competente per le indagini sull’operato dei magistrati – con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. In soldoni, l'ipotesi è che sia stato corrotto dalla famiglia di Andrea Sempio per archiviare la sua posizione nel 2017 (oggi, Sempio, è nuovamente indagato, ed è l'unico, nel nuovo filone d'inchiesta). Nel dettaglio, secondo l’ipotesi accusatoria, Venditti avrebbe incassato una somma compresa tra i 20mila e 30 mila euro.