Rai, gli italiani preferiscono la Capotondi a Gaza

di Klaus Davisabato 4 ottobre 2025
(Raiplay)

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Gli italiani preferiscono la Capotondi a Gaza)
In una giornata infiammata dalle polemiche sulla Flotilla e sullo sciopero dichiarato “illegittimo” dal Garante, gli italiani si rifugiano nella fiction La ricetta della felicità vista in prime time su Rai 1 da 3,1 milioni di spettatori col 18.3% di share. Cristiana Capotondi è Marta, donna che deve ripartire da zero una volta che suo marito, ricercato per riciclaggio, scompare. Con la figlia Greta e la suocera Rosa fugge in Romagna dove trova riparo nella stazione di servizio gestita da Susanna, romagnola verace che l’aiuta in questa losca vicenda.

I dati d’ascolto fan riflettere. Semplicemente viene il dubbio che siano stanchi di una narrazione che non funziona. In questa storia di una donna sola che si sbatte tra un marito ricercato, una figlia adolescente e un’anziana con l’Alzheimer, si specchiano tantissimi italiani attanagliati da disagi sociali pressoché disconosciuti dalla politica. Intanto bilancio positivo per la nuova stagione di fiction di Rai 1 considerando che lunedì Blanca è ripartita con quasi 4 milioni di teste e il 23% di share.

