Dritto e Rovescio, Cruciani smaschera il pro-Pal: "Condannate sì o no?"

Pro-Pal in piazza per la Flotilla. Nelle ore in cui i manifestanti hanno bloccato le città italiane, a collegarsi con alcuni di loro ci pensa Paolo Del Debbio. Il conduttore di Dritto e Rovescio cede la parola a uno studente presente al corteo di Napoli. Il ragazzo, nonostante le violenze di cui si sono macchiati alcuni colleghi attivisti, se la prende con Giorgia Meloni e il suo esecutivo: "Dopo 2 anni di genocidio questo governo non ha fatto niente e continua a inviare armi a uno Stato che ha fatto più di 60.000 morti di cui 20.000 bambini".

Immediata la reazione di Giuseppe Cruciani. Anche lui ospite della trasmissione di Rete 4, il conduttore radiofonico incalza i giovani. In particolare, la manifestante collegata con lo studente napoletano: "Condannate la violenza di piazza sì o no? Vogliamo una risposta chiara" chiede Cruciani con l'attivista che non risponde se non dicendo: "Condanniamo la violenza di Israele". "Sì, buonanotte", risponde la voce de La Zanzara.